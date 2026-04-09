Cullera posa en valor el valencià en el llibre de les seues Festes Majors

La publicació inclou un monogràfic lingüístic, reconeix la labor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i incorpora un fascicle sobre la toponímia del municipi
El llibre reuneix especialistes, docents, escriptors i representants de l’àmbit cultural vinculats a la llengua i la identitat local
El municipi de Cullera ha editat el tradicional llibre de les Festes Majors, una publicació que, a més d’incloure la informació sobre la programació festiva, adquireix enguany un caràcter especial amb la incorporació d’un monogràfic dedicat a la llengua valenciana.
Aquesta edició naix amb l’objectiu de defensar, reconéixer i promoure el valencià com a part fonamental de la identitat, la cultura i les tradicions del municipi i de la Comunitat Valenciana, posant en valor la seua presència en la vida quotidiana i la seua importància de cara al futur.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que esta publicació reflecteix el que és el poble i allò que el defineix, subratllant que el valencià és la llengua amb la qual s’han construït les històries i la memòria col·lectiva. Així mateix, ha remarcat la responsabilitat de les institucions en la seua protecció i foment, i ha reconegut la tasca de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seua promoció, protecció i normalització.
El monogràfic reuneix aportacions de diverses personalitats de l’àmbit cultural i lingüístic, com especialistes, docents, escriptors i professionals vinculats al patrimoni i la cultura local, que aporten reflexions i continguts sobre el paper del valencià en la societat.
A més, la publicació inclou continguts relacionats amb el patrimoni, la cultura i les Festes Majors, així com un apartat destacat dedicat al 30 aniversari de l’Associació Cultural La Penyeta i col·laboracions d’entitats socials, culturals, musicals, educatives i festives del municipi.
Com a novetat, el llibre incorpora un fascicle sobre la toponímia de Cullera, coordinat per la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l’AVL i elaborat pel cronista oficial de la ciutat, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la llengua i la seua evolució històrica en el municipi.
Finalment, el llibre de les Festes Majors es distribueix en diferents punts de la ciutat, com la Casa de la Cultura, l’Oficina de Turisme, el Centre Cultural del Raval i l’Oficina ATÉN de la Casa Consistorial, facilitant així l’accés a la ciutadania.