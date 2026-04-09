El BioAgTech World Congress & Expo premia a València al president de l’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado

El guardó reconeix la defensa del sector agrari i l’impuls de la innovació i la sostenibilitat
El congrés internacional ha reunit a València experts de més de 50 països en biotecnologia agrària
La ciutat de València ha acollit del 7 al 9 d’abril el BioAgTech World Congress & Expo 2026, un fòrum internacional que ha reunit a líders de la indústria biotecnològica per a analitzar les últimes innovacions en bioestimulants, bioinsecticides i biofertilitzants, així com per a distingir a personalitats amb trajectòries vinculades a la innovació i l’agricultura sostenible.
Durant el sopar de gala, el congrés ha concedit el primer premi Global BioAgTech Sustainable Grower Award 2026 al president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, en reconeixement a la seua defensa dels productors i al seu impuls de l’experimentació agrària, la innovació i la transferència tecnològica a través de la Finca Sinyent.
Este guardó posa en valor la tasca desenvolupada en este centre, amb 32 assajos en col·laboració amb universitats i empreses punteres del sector, així com 15 línies de transferència interna i 20 projectes d’innovació en execució, consolidant-se com un referent en el sector agrari.
Durant la seua intervenció, Aguado ha destacat que és fonamental que tots els agents de la cadena agroalimentària treballen de manera conjunta per a garantir la sostenibilitat ambiental i la rendibilitat econòmica, subratllant el compromís d’AVA-ASAJA amb la innovació i els avanços tecnològics.
El congrés ha reunit més de 80 ponents i professionals de més de 50 països, consolidant València com un referent internacional en agrobiotecnologia i com a punt de trobada per a la transferència de coneixement, el debat científic i el desenvolupament de solucions sostenibles per al futur de l’agricultura.