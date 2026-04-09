Pérez Llorca defensa una política fiscal justa amb més deduccions socials per a les rendes baixes i mitjanes

Un milió de valencians es beneficiaran de deduccions socials amb un estalvi pròxim als 100 milions d’euros
S’amplien les ajudes familiars, sociosanitàries i es mantenen els beneficis fiscals per als afectats per la dana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat una política fiscal en què els impostos “estiguen al servei de les persones, especialment de les classes mitjanes i treballadores”, apostant per una càrrega tributària “justa, responsable i no confiscatòria”.
Durant la presentació de la campanya de la Renda 2025, el cap del Consell ha assegurat que el seu govern ha demostrat que “és possible baixar impostos i recaptar més per als serveis públics”, en contraposició a la política fiscal del Govern central, que —segons ha indicat— ha incrementat prop d’un centenar d’impostos i taxes des de 2018.
En aquest sentit, ha remarcat que l’Agència Tributària Valenciana va tancar 2025 amb una recaptació de 2.882 milions d’euros, un 13,39 % més que l’any anterior.
Entre les principals novetats de la campanya, destaca l’ampliació del límit de renda per accedir a deduccions sociosanitàries i esportives en el tram autonòmic de l’IRPF, que arriba fins als 60.000 euros en declaracions individuals i 78.000 en conjuntes.
Aquesta mesura permetrà que prop d’un milió de contribuents valencians es beneficien de deduccions socials, amb un estalvi global pròxim als 100 milions d’euros.
A més, s’incorporen noves deduccions per despeses en ensenyaments musicals —com la compra d’instruments o taxes de conservatori—, una iniciativa pionera a Espanya que beneficiarà uns 200.000 contribuents.
També es reforcen les deduccions familiars per naixement, adopció o acolliment, discapacitat, conciliació, guarderies i material escolar, amb imports que es dupliquen en el cas del primer fill i poden triplicar-se a partir del tercer.
El Consell manté també els beneficis fiscals per als damnificats per la dana, amb deduccions del 100 % en les despeses de reparació de l’habitatge habitual i de fins al 45 % en inversions empresarials per a afavorir la recuperació econòmica.
Així mateix, es consoliden incentius vinculats a l’habitatge, l’emprenedoria, la inversió empresarial, la mobilitat sostenible —incloent-hi vehicles elèctrics— i el suport a municipis en risc de despoblament.
La campanya de la Renda 2025 es podrà presentar per internet fins al 30 de juny. L’assistència telefònica començarà el 29 d’abril i l’atenció presencial, l’1 de juny, amb un desplegament de l’ATV en 68 municipis i més d’un centenar de punts d’atenció.
Finalment, la Generalitat, en col·laboració amb serveis socials, reforçarà l’atenció a persones amb diversitat funcional per facilitar la presentació de les seues declaracions.