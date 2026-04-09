Pérez Llorca destaca una inversió diària de 400.000 euros per a la xarxa de FGV fins a 2030

Pla de 840 milions per a modernitzar i ampliar Metrovalencia i el TRAM d’Alacant
Millores en manteniment, accessibilitat i nous projectes d’infraestructura i mobilitat
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat l’esforç inversor amb recursos propis per a mantindre, modernitzar i ampliar la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), amb una inversió de 400.000 euros diaris fins al 31 de desembre de 2030.
Durant la seua intervenció en una jornada sobre mobilitat urbana, el president ha posat en valor el Pla d’Actuacions de FGV 2026-2030, dotat amb 840 milions d’euros, dels quals 240 milions es destinaran a ampliacions de la xarxa i modernització del servei.
El cap del Consell ha assenyalat que ja s’han executat més de 50 milions d’euros en manteniment durant l’actual legislatura i que hi ha previstos 60 milions addicionals, amb actuacions orientades a millorar infraestructures com subestacions elèctriques i trams de la xarxa.
Entre els projectes destacats es troben la connexió subterrània entre estacions de Metrovalencia, l’impuls de projectes com l’E-TRAM d’Elx i l’avanç en l’ampliació de línies del tramvia, així com millores en freqüències i seguretat mitjançant el desdoblament de vies.
El pla també contempla la implantació de nous sistemes d’informació al viatger, millores en accessibilitat universal i una millor coordinació de les freqüències en zones amb alta demanda.
A més, Pérez Llorca ha subratllat la importància d’una mobilitat multimodal i ha posat en relleu la inversió de 365 milions d’euros en la renovació del servei d’autobús metropolità durant la pròxima dècada, amb actuacions en diferents comarques i la reestructuració de línies.
Finalment, el president ha criticat el servei de Rodalia, que ha qualificat d’insuficient i ineficaç, i ha defensat la necessitat de reforçar els serveis públics de transport com a element clau per a la vertebració territorial i la cohesió social.