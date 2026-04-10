LA UNIÓ reclama més mesures per al sector del vi i critica la falta d’acció del Govern central

L’organització agrària destaca que França ja ha activat ajudes europees de 40 milions per a la destil·lació de crisi
La verema en verd és l’única mesura aplicada a Espanya i resulta insuficient davant la crisi del sector
Luis Javier Navarro, vicesecretari general de LA UNIÓ
La Unió Llauradora ha instat el Ministeri d’Agricultura a adoptar mesures urgents per a donar suport al sector vitivinícola, davant una situació que qualifica de crítica per la caiguda de la rendibilitat i l’augment dels costos.
L’organització posa com a exemple el cas de França, que ja ha activat una ajuda de la Unió Europea de 40 milions d’euros destinada a la destil·lació de crisi de vins, amb l’objectiu d’equilibrar el mercat i reduir l’excés d’oferta.
Segons LA UNIÓ, esta actuació contrasta amb la situació a Espanya, on assegura que no s’han definit mesures clares per a afrontar la crisi del sector vitivinícola, malgrat tractar-se d’una activitat estratègica.
En este context, l’única iniciativa aplicada és la verema en verd, activada en sis comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, i impulsada a instàncies del sector.
Esta mesura permet eliminar part de la producció abans de la maduració per a evitar un excés d’oferta, però des de l’organització consideren que no resol els problemes estructurals del sector.
A més, denuncien que els viticultors continuen patint preus en origen baixos, mentre augmenten els costos energètics i de producció, agreujats per la situació internacional.
Davant esta situació, LA UNIÓ reclama polítiques que garantisquen preus justos, una millor regulació del mercat i mesures per a fer front a la competència deslleial, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de les explotacions vitivinícoles.