Egevasa prepara la renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram en quatre municipis afectats per la dana

Alginet, Benifaió, Cheste i Pedralba rebran actuacions per a millorar el proveïment i sanejament
Les obres s’iniciaran una vegada arribe l’autorització del Ministeri i tindran un termini inferior a sis mesos
Egevasa, empresa dependent de la Diputació de València especialitzada en el cicle integral de l’aigua, ultima els tràmits per a iniciar les obres de renovació de xarxes d’aigua potable i clavegueram en Alginet, Benifaió, Cheste i Pedralba, municipis afectats per la dana.
Els projectes ja han sigut redactats i es troben en fase de licitació i adjudicació, a l’espera de l’autorització del Ministeri per a poder executar les actuacions.
Segons fonts de la corporació provincial, l’objectiu és garantir el correcte funcionament d’unes infraestructures que, tot i continuar en servici, presenten danys importants que podrien comprometre el seu rendiment davant futurs episodis meteorològics.
En el cas d’Alginet, les actuacions se centraran en la renovació de col·lectors i conduccions, amb una inversió pròxima als 450.000 euros, una quantitat similar a la prevista per a Benifaió, on els desperfectes es localitzen principalment en l’entorn del pou Concepción.
A Cheste, les intervencions inclouran la millora d’estacions de bombament i col·lectors, amb una inversió global que supera els 500.000 euros, incloent treballs en la depuradora municipal.
La situació més complexa es dona a Pedralba, on els danys obligaran a executar actuacions per valor superior al milió d’euros, amb renovació de canonades, col·lectors i equipaments, així com importants reparacions en la depuradora.
Les obres estan vinculades a les ajudes del Reial decret 7/2024 per a la reparació d’infraestructures del cicle de l’aigua, i una vegada superats els tràmits administratius, es preveu que la major part dels treballs es complete en un termini inferior als sis mesos.
Des de la Diputació i Egevasa destaquen l’objectiu de donar una resposta àgil a les necessitats dels municipis i reforçar la seguretat i eficiència de les xarxes d’aigua davant situacions extremes.