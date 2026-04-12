Carlet celebra la XI Gala del Dia Internacional de la Dansa amb la Companyia Jove C-Dansa

El Teatre Giner acollirà un espectacle amb creacions coreogràfiques d’artistes reconeguts i talent emergent
La cita oferirà una oportunitat per a gaudir de la dansa amb preus assequibles i entrada anticipada ja a la venda
Carlet commemorarà el Dia Internacional de la Dansa amb la celebració de la XI Gala, protagonitzada per la Companyia Jove C-Dansa del Conservatori Professional de Dansa de València, que tornarà al municipi amb una proposta escènica plena de creativitat i expressió.
L’espectacle tindrà lloc el divendres 24 d’abril a les 20.00 hores al Teatre Giner, i inclourà coreografies creades per Alfonso Aguilar, Helena Martín i Luis Tena, que mostraran diferents estils i formes d’entendre la dansa contemporània.
Les entrades tindran un preu de 5 euros per al pati de butaques i 3 euros per a l’amfiteatre, amb l’objectiu de facilitar l’accés del públic a esta proposta cultural. La venda anticipada començarà el 7 d’abril a les 10.00 hores, de manera online a través de la web municipal i també en taquilla en horari establit els dies 7 i 20 d’abril.
Esta gala representa una oportunitat per a donar suport al talent jove i celebrar la dansa com a expressió artística, en una cita que combina tècnica, emoció i formació artística en un mateix escenari.