Alzira reunix 110 comunitats educatives en la Trobada en valencià de la Ribera

Una gran festa de la llengua i la cultura valencianes
Tallers, cercavila i participació massiva dels centres educatius
Alzira acollirà este diumenge, 19 d’abril, la 41a Trobada de centres en valencià de la Ribera, una cita que reunirà 110 comunitats educatives de la comarca sota el lema “Tenim història, som futur”.
La jornada arrancarà a les 9.30 del matí a la plaça Major, amb una concentració que donarà pas a una cercavila pels carrers de la ciutat fins a l’avinguda Sants Patrons, epicentre de les activitats.
En total, s’han organitzat 160 tallers impulsats per entitats socials i culturals, en una jornada que posa en valor el compromís de la comunitat educativa amb la llengua i la cultura valencianes.
Des de l’organització destaquen que la participació arriba al 80% dels centres de la comarca, una xifra que consolida la Trobada com un dels esdeveniments educatius i culturals més importants de la Ribera.
Les activitats continuaran el 29 d’abril amb el lliurament del Premi Sambori al Gran Teatre d’Alzira.
Des de l’Ajuntament s’ha fet una crida a tota la ciutadania perquè participe en esta festa del valencià, que convertix Alzira en punt de trobada de la llengua, l’educació i la cultura.