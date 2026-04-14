Dos produccions de l’Escalante opten als Premis Max amb propostes sobre l’adolescència

El teatre valencià destaca amb propostes per al públic juvenil
Reconeixement al talent i a la producció cultural pròpi
Dos produccions del projecte teatral Escalante de la Diputació de València han aconseguit candidatures als Premis Max, amb propostes dirigides al públic juvenil i centrades en l’adolescència.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha rebut els responsables de les companyies Infinito Teatre i El Pont Flotant, destacant el talent valencià i animant el sector a continuar treballant conjuntament per impulsar la cultura.
L’obra ‘Tot eixirà malament (i serà perfecte)’, d’Infinito Teatre, opta a millor espectacle musical i millor elenc, mentre que ‘Adolescència infinita’, d’El Pont Flotant, està nominada a millor espectacle teatral.
Les dos propostes busquen connectar amb el públic jove i trencar la idea del teatre com una disciplina allunyada de la seua realitat, abordant temes pròxims a la joventut.
Des de la Diputació destaquen el bon moment del projecte Escalante, que continua apostant per la producció pròpia i la difusió cultural per tota la província.
L’Escalante reforça així la seua aposta pel teatre juvenil amb reconeixement als Premis Max.