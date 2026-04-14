La Comunitat Valenciana lidera les donacions i trasplantaments d’òrgans

Rècord de trasplantaments i lideratge en donació
Reconéixement als professionals i referència sanitària
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat el lideratge de la Comunitat Valenciana en donacions i trasplantaments d’òrgans, gràcies a la solidaritat de la ciutadania i al treball dels professionals sanitaris.
Durant 2025, els hospitals valencians van realitzar un total de 689 trasplantaments, entre els quals destaquen 49 cardíacs, situant la Comunitat com a referent en este tipus d’intervencions.
A més, es van registrar 311 donants, amb una taxa de 57,5 per milió d’habitants, per damunt de la mitjana nacional i europea, convertint-la en la regió de més de cinc milions d’habitants amb major taxa de donació del món.
El president ha agraït la generositat de les famílies donants i ha posat en valor la tasca coordinada de tots els professionals implicats en els processos de trasplantament.
L’Hospital La Fe de València continua sent un centre de referència, amb centenars d’intervencions anuals i una trajectòria consolidada en diferents tipus de trasplantaments.
La Comunitat Valenciana consolida així el seu lideratge en donació i trasplantaments gràcies a la solidaritat i l’excel·lència sanitària.