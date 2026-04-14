La Generalitat mobilitza més de 421 milions per a famílies i empreses davant la crisi per la guerra de l’Iran

Paquet de 27 mesures per a fer front a l’impacte econòmic


Ajudes directes, rebaixes fiscals i suport a sectors clau

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un paquet de 27 mesures per valor de més de 421 milions d’euros per a fer front a l’impacte econòmic derivat de la guerra de l’Iran.

Este conjunt d’actuacions inclou ajudes directes, rebaixes fiscals i préstecs bonificats amb l’objectiu de protegir famílies, autònoms i empreses. En concret, es destinen prop de 138 milions a ajudes, més de 153 milions a baixades d’impostos i 130 milions a finançament bonificat.

Entre les mesures destaca una ajuda per a compensar la pujada dels interessos hipotecaris, així com noves ajudes al lloguer i suport a famílies vulnerables i ajuntaments.

El pla també inclou línies específiques per a autònoms, empreses i sector primari, amb ajudes per a fer front a l’increment de costos energètics i facilitar la inversió i la internacionalització.

A més, es mantindran els preus del transport públic i es reforçaran les inversions en eficiència energètica i mobilitat.

La Generalitat activa així un pla de xoc amb més de 421 milions d’euros per a fer front a l’impacte econòmic de la crisi internacional.

