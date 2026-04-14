L’Hospital Universitari de la Ribera supera les 400 cirurgies bariàtriques

El centre aferma el seu programa integral per a l’abordatge de l’obesitat severa
La incorporació del sistema robòtic Hugo millora la precisió i consolida el tractament integral de l’obesitat severa
L’Hospital Universitari de la Ribera d’Alzira ha superat les 400 cirurgies bariàtriques des de l’inici del programa en 2013, convertint-se en un referent en el tractament quirúrgic de l’obesitat severa. Recentment, el centre ha incorporat el sistema de cirurgia robòtica Hugo, amb el qual ja s’han realitzat més de 30 intervencions, millorant la precisió i la seguretat, especialment en casos complexos.
La cirurgia bariàtrica té com a objectiu reduir la grandària de l’estómac o modificar el sistema digestiu per a afavorir una pèrdua de pes duradora. A més, aporta beneficis importants en la salut, ja que ajuda a millorar malalties com la diabetis tipus 2, la hipertensió arterial o l’apnea del son.
Entre les tècniques més utilitzades destaquen la gastrectomia vertical (sleeve) i el bypass gàstric, considerat el gold standard, sempre adaptades a les necessitats de cada pacient. Estes intervencions estan indicades principalment en casos d’obesitat mòrbida (IMC ≥ 40) o en pacients amb IMC ≥ 35 amb malalties associades.
El programa es basa en un equip multidisciplinari format per cirurgians, endocrinòlegs, nutricionistes, psicòlegs i personal d’infermeria especialitzada, que oferixen una atenció integral abans i després de la intervenció. A més, el centre organitza xarrades informatives per a preparar els pacients i resoldre dubtes abans de la cirurgia.
L’ús del robot Hugo permet una visió ampliada, major estabilitat i precisió en els moviments, facilitant intervencions més segures i una recuperació més ràpida i confortable, amb menys dolor i sagnat postoperatori.
Segons el cap del servici de cirurgia, Javier del Pi, la cirurgia bariàtrica “transforma la vida dels pacients gràcies a un enfocament integral i un seguiment continu”, i la incorporació del robot suposa “un gran avanç en precisió, seguretat i resultats en casos exigents”.