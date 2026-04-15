Agroguadassuar 2026 presenta una programació renovada i adaptada a tots els públics

Fira consolidada amb nous espais temàtics i activitats per a tots els públics
Tres dies d’activitats amb agricultura, motor, gastronomia i cultura popular
Guadassuar acollirà del 24 al 26 d’abril la XXVIII edició d’Agroguadassuar, una cita ja consolidada que enguany arriba amb un format renovat, més dinàmic i amb un important valor afegit tant per als visitants com per als professionals del sector.
La fira aposta en aquesta edició per una organització estructurada en diferents àmbits temàtics —Agro Educa, Agro Motor, Agro Camp, Agro Alimentació i Agro Cultura— amb l’objectiu d’oferir una experiència més completa, participativa i adaptada a tots els públics.
Entre les principals novetats destaca Agro Educa, un espai dirigit al públic infantil i familiar que comptarà amb tallers educatius, activitats participatives i propostes centrades en la prevenció, el reciclatge i el coneixement de l’entorn rural.
Per la seua banda, Agro Motor reunirà exhibicions i activitats relacionades amb el món del motor, incloent demostracions, exhibicions de minimotos, concentracions de vehicles clàssics i la presència del campionat Drift Spain – Aspar Round 2.
L’àmbit Agro Camp tornarà a posar en valor el sector agrícola i ramader amb demostracions pràctiques, mentre que Agro Alimentació oferirà degustacions i el concurs nacional de tall de pernil, junt amb experiències gastronòmiques.
La programació es completa amb Agro Cultura, amb actuacions musicals, dansa, muixerangues i espectacles en directe que convertiran la fira en un punt de trobada per a la cultura popular.
Tres dies d’intensa activitat
La fira arrancarà el divendres 24 d’abril amb l’obertura oficial i l’acte institucional a l’Ajuntament de Guadassuar.
El dissabte 25 serà la jornada més intensa, amb activitats d’esport, gastronomia i cultura, mentre que el diumenge 26 posarà el punt final amb motor clàssic, cultura popular i gastronomia.
Agroguadassuar es consolida així com un referent comarcal que combina tradició i innovació, impulsant el sector agrícola, el comerç local i el turisme.
L’organització convida veïns, visitants i professionals a participar en esta nova edició i gaudir d’una fira que converteix Guadassuar en punt de trobada del món rural, la cultura i la gastronomia.