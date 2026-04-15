AVA-ASAJA demana rebaixar el llindar de la clàusula automàtica de l’arròs a la Unió Europea

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha intensificat les reunions amb eurodiputats per a demanar una revisió del llindar d’activació de la clàusula automàtica de l’arròs abans de la votació prevista al Parlament Europeu el pròxim 28 d’abril.
El sector reclama reduir del 45% al 20% el percentatge d’augment d’importacions que activa esta clàusula de protecció, amb l’objectiu de frenar l’entrada massiva d’arròs de països tercers.
Segons AVA-ASAJA, el llindar actual proposat per la Comissió Europea, fixat en 570.000 tones, és excessiu i no protegix adequadament el mercat europeu, després que en 2025 les importacions asiàtiques provocaren una caiguda del 25% en els preus en origen.
L’organització agrària advertix que el sector viu una situació crítica, amb excedents sense eixida comercial i agricultors que es plantegen abandonar el cultiu.
Diversos eurodiputats ja han mostrat el seu suport a modificar este llindar per adaptar-lo millor a les necessitats reals del sector arrosser europeu.