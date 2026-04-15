AVA-ASAJA reclama a Brussel·les rebaixar el llindar de la clàusula automàtica de l’arròs

El sector arrosser alerta d’una situació d’“excepcionalitat” per l’augment d’importacions
Reunions a la UE per a sumar suports abans de la votació clau del 28 d’abril
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) està intensificant la seua acció a Brussel·les amb l’objectiu d’aconseguir una majoria al Parlament Europeu en la votació del pròxim 28 d’abril sobre la clàusula automàtica de l’arròs.
L’organització, en coordinació amb ASAJA i el Copa-Cogeca, manté una ronda de reunions amb eurodiputats espanyols de diferents grups polítics per a demanar una reducció del llindar d’activació que protegisca el sector arrosser europeu davant l’augment d’importacions.
AVA-ASAJA proposa rebaixar el percentatge del 45 al 20% dins del marc de revisió del Sistema de Preferències Generalitzades (SPG), i critica que la proposta actual de la Comissió Europea fixa un límit de 570.000 tones, considerat “excessiu” per al sector.
Segons l’organització, les importacions ja han provocat una caiguda del 25% dels preus en origen i una situació de mercat amb excés d’estoc i dificultats de comercialització, fet que posa en risc la viabilitat de molts productors.
El sector adverteix que fins i tot a partir de les 200.000 tones ja es generen efectes negatius, i considera que superar este volum faria ineficaç la mesura i perjudicial per als agricultors europeus.
Diversos eurodiputats s’han compromés a estudiar esmenes per a reduir el llindar abans de la votació final.
Paral·lelament, ASAJA i altres organitzacions agràries continuen treballant en propostes sobre el tractat amb Mercosur, plagues, importacions cítriques i noves tècniques genòmiques, entre altres qüestions del sector agrari valencià.