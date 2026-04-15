El treball de la Policia Local de Sueca és reconegut novament a nivell estatal

Dos guardons pels rescats d’animals durant les últimes DANES
Reconeixement a la tasca policial, el voluntariat i la protecció animal
La Policia Local de Sueca reforça el seu prestigi nacional amb la concessió de dos nous reconeixements estatals dins dels 7é Guardons als Serveis Policials per la Protecció Animal, una mostra del procés de modernització i especialització del cos policial.
La cerimònia de lliurament tindrà lloc el pròxim 19 de juny a Madrid, en el marc de la jornada “Protegir i cuidar: el paper dels Serveis Policials en la defensa dels animals”, i els premis seran entregats pel ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Els reconeixements posen en valor la tasca de l’inspector cap Ricardo Muñoz i de l’agent Antonio Bolufer, guardonat amb la Medalla Policial a la Protecció Animal en categoria d’Or per la seua implicació i voluntariat.
Les actuacions premiades corresponen als rescats d’animals durant les dos últimes DANES, així com als treballs de voluntariat posterior, fent arribar alimentació a zones aïllades i de difícil accés.
Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana es destaca que estos guardons reflectixen la vocació de servei públic, la sensibilitat i la capacitat de resposta de la Policia Local de Sueca.
El cos ja va ser reconegut en 2025 amb la Medalla d’Or en Seguretat Viària, consolidant així la seua trajectòria de excel·lència i millora contínua en el servei a la ciutadania.