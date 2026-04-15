Generalitat i Diputació invertiran més de 51 milions en 77 depuradores de la província de València

La Generalitat i la Diputació de València han presentat un pla conjunt d’inversions de més de 51 milions d’euros per a actuar en 77 sistemes de sanejament i depuració d’aigües en la província.
El projecte, desenvolupat en col·laboració amb l’EPSAR, contempla la construcció de 15 noves depuradores i la modernització de 62 existents, amb l’objectiu de millorar les infraestructures hídriques i garantir un servei eficient en més d’un centenar de municipis.
El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha destacat que el pla “suposa passar de la planificació a actuacions concretes amb impacte real en el dia a dia de la ciutadania”, i ha subratllat que es tracta d’una inversió que “vertebra el territori i no deixa cap municipi arrere”.
Per la seua part, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha qualificat l’acord com “històric” i ha posat en valor la cooperació institucional per a donar resposta a les necessitats dels municipis, especialment els més menuts.
La vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, ha remarcat que es tracta d’una “aliança clau per l’aigua” i ha destacat la capacitat de resposta després dels danys causats per la dana, així com el paper d’Egevasa en la modernització del sistema.
El pla inclou actuacions com la construcció de noves depuradores en municipis com Montroi, Alzira o la Pobla de San Miguel, així com millores en xarxes de sanejament i modernització d’equipaments per a fer-los més eficients i sostenibles.
A més, les intervencions permetran reduir costos als ajuntaments, especialment en municipis xicotets, i avançar en la reutilització de l’aigua i la protecció del medi ambient en un context de canvi climàtic.
