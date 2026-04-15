La Diputació destina prop de 900.000 euros a la Ribera per a prevenció d’incendis i gestió forestal

La Diputació de València ha assignat prop de 902.000 euros als ajuntaments de la Ribera dins del programa Gestifoc 2026, destinat a la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
El president de la institució, Vicent Mompó, ha destacat una reformulació del programa per fer-lo “més útil, més intel·ligent i connectat amb la realitat dels municipis”.
Les ajudes es repartiran entre 42 localitats segons criteris tècnics com la superfície forestal i la planificació en prevenció d’incendis.
Com a novetat, es redueix la burocràcia, fet que permetrà agilitzar les actuacions preventives.
El programa Gestifoc compta amb una dotació global de 8 milions d’euros i inclou treballs forestals, tallafocs, millora de camins i punts d’aigua.