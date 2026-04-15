La Generalitat impulsa la incorporació de 430 joves al camp valencià amb 23 milions en ajudes

La convocatòria també inclou 109 nous agricultors i suma una inversió global de 27,48 milions d’euros
El Consell destaca el rècord de sol·licituds i el creixent paper de la dona en el sector agrari
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat la incorporació de 430 joves agricultors i ramaders al sector agrari de la Comunitat Valenciana gràcies a ajudes que ascendeixen a 23 milions d’euros.
A esta xifra se sumen altres 109 nous agricultors, aprovats en la resolució publicada el passat 30 de març, amb una dotació de 4,48 milions d’euros, la qual cosa eleva el total a 549 incorporacions i una inversió global de 27,48 milions d’euros.
Barrachina ha qualificat esta convocatòria d’“històrica” i ha destacat l’impuls sense precedents per a afavorir el relleu generacional en el camp valencià.
Pel que fa a la línia de nous agricultors, del total de beneficiaris 64 són dones i 45 homes, un fet que, segons ha subratllat, confirma el creixent protagonisme femení en el sector agrari.
El conseller també ha posat en valor que la convocatòria ha registrat xifres rècord, tant pel pressupost global de 29 milions d’euros com pel nombre de 677 sol·licituds rebudes, a més d’un termini ampliat per a facilitar la participació.
A més, ha destacat la major agilitat administrativa, amb un termini de resolució inferior al d’anteriors convocatòries.
Segons Barrachina, estes ajudes són fonamentals per a garantir el relleu generacional, reforçar el teixit productiu i assegurar el futur de l’agricultura valenciana.