Més de 350 escolars de Sueca participaran en una nova edició d’Innov@Cant

Concert el 24 d’abril amb la col·laboració de l’Ajuntament i les societats musicals
Un projecte educatiu que fomenta la creativitat, la inclusió i les emocions
El pròxim 24 d’abril a les 18 hores, la plaça de l’Ajuntament de Sueca acollirà la 4a edició del festival Innov@Cant, una iniciativa de la Conselleria d’Educació amb la col·laboració municipal.
Més de 350 escolars d’entre 9 i 11 anys participaran en este projecte, que combina música i educació per a fomentar la creativitat, la innovació, la inclusió i el treball col·laboratiu.
El concert inclourà sis cançons i una representació teatral, amb el lema d’enguany ‘Ser persona emociona’, on les emocions seran protagonistes.
Participaran alumnes de diversos centres educatius de Sueca, així com les societats Unió Musical i Ateneu Musical, amb la novetat de la implicació de les bandes joves.
Des de l’Ajuntament s’ha destacat el suport a este tipus d’iniciatives educatives, que permeten posar en valor el talent jove i la cultura musical local.
L’organització treballa perquè siga una vesprada especial amb música, color i participació, amb tots els recursos necessaris perquè els més de 350 participants oferisquen un gran espectacle.