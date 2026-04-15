Pérez Llorca defensa la “política útil” amb mesures per valor de 421 milions d’euros i acords amb agents socials

Acords socials i mesures econòmiques destacades
Habitatge, ocupació i millores en sanitat
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat en la sessió de control la “política útil” basada en el diàleg i els acords posant com a exemple les 27 mesures impulsades amb sindicats i patronal per valor de 421 milions d’euros per a donar suport a famílies i empreses davant la crisi derivada de la guerra de l’Iran.
El cap del Consell ha destacat iniciatives com la congelació d’hipoteques, l’augment d’ajudes al lloguer i la rebaixa d’impostos per a les rendes mitjanes i baixes, així com projectes compartits amb altres administracions.
Durant la seua intervenció, també ha fet balanç de les actuacions recents del Govern valencià, com el suport a 764 joves per a l’accés a l’habitatge a través d’avals de l’IVF o la construcció de vivenda protegida.
En matèria social i econòmica, ha ressaltat l’increment de les ajudes a la innovació i el suport als ajuntaments per a la promoció del valencià, així com les dades positives d’ocupació, amb un creixement destacat entre joves i dones.
Pel que fa a sanitat, ha subratllat la creació de noves unitats especialitzades i la incorporació d’equipament mèdic d’última generació, a més de noves infraestructures sanitàries.
El Consell defensa la seua gestió basada en el diàleg, les mesures socials i el creixement econòmic.