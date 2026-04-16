Agricultura impulsa la replantació de cultius amb ajudes de 6.000 euros per hectàrea

La Generalitat destina 26,7 milions d’euros per recuperar camps afectats per la dana
El pla inclou suport a joves agricultors i la modernització del sector agrari
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha anunciat un pla d’ajudes de 6.000 euros per hectàrea destinat a la replantació de cultius en parcel·les afectades per la dana, amb l’objectiu de facilitar la recuperació del potencial productiu del camp valencià.
El secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, ha destacat que esta ajuda està pensada per cobrir els alts costos de replantació, especialment en cultius com els cítrics, que requerixen una inversió inicial elevada i diversos anys per tornar a ser productius.
En total, la Generalitat destina 26,7 milions d’euros a la recuperació dels camps greument danyats, dins d’una estratègia que també busca fomentar el relleu generacional i garantir el futur del sector agrari.
A més, el Consell ha posat en marxa una línia d’ajudes de 29 milions d’euros per a joves i nous agricultors, amb incentius que poden arribar fins als 80.000 euros, de la qual ja s’han registrat centenars de sol·licituds i s’han incorporat nous professionals al sector.
Finalment, el pla es completa amb una línia de 50 milions d’euros per a la modernització de les explotacions agràries, destinada a millorar la competitivitat, eficiència i rendibilitat del camp valencià, amb l’objectiu de reforçar la seua viabilitat a llarg termini.