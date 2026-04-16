Albalat es prepara per a tornar a moure’s per una causa solidària en 2026

Després de l’èxit assolit en 2025, Albalat es disposa a viure una nova edició de la carrera i caminada solidària “Mou-te per Elles”
Una cita que ja s’ha consolidat com un dels esdeveniments més participatius i compromesos del municipi.
L’any passat, la iniciativa va batre el seu rècord amb 811 persones inscrites, que van participar tant en la modalitat de cursa com en la caminada. Una resposta massiva que va demostrar la implicació de la ciutadania amb la lluita contra el càncer de mama i amb les causes solidàries.
L’ambient festiu i reivindicatiu va marcar tota la jornada, amb animació musical a càrrec dels punxadiscos Eduard i Rubén, i la conducció de l’acte per part de Daniel, del club local Tritons. A més, el paper del voluntariat va ser clau per al bon desenvolupament de l’esdeveniment.
Un dels moments més emotius va ser el lliurament d’un xec solidari de 19.496,38 euros a la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de València, destinat al projecte d’investigació sobre el càncer de mama triple negatiu.
De cara a 2026, l’organització confia a superar les xifres de participació i recaptació, i fa una crida a la ciutadania a continuar col·laborant. També recorda la importància de la prevenció i l’autoexploració mamària, incloent el missatge també per als homes.
Amb estos precedents, Albalat es prepara per a tornar a córrer o caminar per una causa que suma esport, solidaritat i conscienciació.