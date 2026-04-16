Algemesí habilita un nou aparcament provisional a la zona de l’estació

L’actuació millora la seguretat, la il·luminació i l’estètica d’un espai en desús
El nou recinte oferix places d’estacionament i ordena la circulació en una zona transitada
L’Ajuntament d’Algemesí ha finalitzat les obres d’adequació d’un nou aparcament provisional situat a la zona de l’estació, en un solar municipal que fins ara es trobava en desús. Esta actuació permet crear una nova zona d’estacionament i, al mateix temps, millorar la seguretat i la imatge urbana de l’entorn.
El nou espai compta amb al voltant de 15 places per a turismes, incloent una plaça adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, així com una zona específica per a motocicletes. A més, s’ha instal·lat videovigilància, s’ha reforçat la il·luminació i s’ha construït un mur perimetral per delimitar el recinte.
L’accés es realitza pel carrer Muntanya i l’eixida en direcció a la ronda d’Alzira, facilitant la circulació. També s’ha incorporat un paviment drenant per a l’absorció de l’aigua de pluja i elements de formigó per garantir l’ordre en l’estacionament.
Segons l’alcalde, José Javier Sanchis, esta actuació dona resposta a una necessitat real d’aparcament en una zona amb molta afluència, al mateix temps que contribueix a recuperar i dignificar un espai públic.
Les obres han suposat una inversió de 18.101 euros i este model es preveu replicar pròximament en altres punts del municipi, com l’aparcament de la plaça 1 de Maig.