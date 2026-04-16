El mercat medieval omplirà la població de Tous el cap de setmana amb teatre, tallers i activitats familiars

Tres dies d’espectacles, tallers florals i recreacions històriques
Música, animals i animació de carrer completen la programació del mercat
El mercat medieval obrirà les seues portes el divendres a les 17.30 h, amb una inauguració oficial a les 19.00 h en què participaran totes les companyies teatrals. La primera jornada inclourà activitats com el taller de rams de flors a les 19.00 h i la representació de La justicia del rey a les 20.30 h, en un ambient ambientat en l’època medieval.
El dissabte 18, el mercat continuarà des de les 11.00 h amb una programació intensa per a tots els públics. Destaquen el taller de flors amb llepolies per als més menuts a les 12.30 h, així com les representacions teatrals de La mesta (12.00 h) i Los mendigos (13.30 h). A la vesprada, s’oferirà un taller de composicions amb plantes a les 18.00 h i obres com Totus Nous (19.00 h) i ¡A las cruzadas! (20.30 h), amb tancament del mercat a les 22.00 h.
El diumenge, el mercat reobrirà a les 11.00 h, amb espectacles com Los panaderos a les 12.00 h i tallers florals infantils a les 13.00 h. Les obres Totus Nous i La justicia del rey tornaran a representar-se a les 13.30 h i 19.45 h, respectivament, abans de la clausura final a les 21.00 h.
A més, durant els tres dies hi haurà música itinerant, exposicions d’època, passejos amb cabres i burros, granja d’animals i un espai infantil, convertint el mercat en una experiència immersiva per a tota la família.