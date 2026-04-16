El PSPV reclama tecnologia immediata per a millorar la salut al litoral valencià

El grup socialista proposa substituir les analítiques de 24 hores per sistemes ràpids
La iniciativa busca evitar tancaments de platges i protegir la salut pública i el turisme
El grup socialista a les Corts Valencianes ha iniciat una ofensiva parlamentària amb una Proposició No de Llei (PNL) per a reduir el temps d’anàlisi de la qualitat de l’aigua a les platges del litoral valencià. L’objectiu és substituir els actuals sistemes, que poden tardar fins a 24 hores, per tecnologia de mesurament ràpid que permeta obtindre resultats en poques hores.
La proposta, impulsada pel PSPV, busca evitar situacions en què les platges es tanquen amb retard, fins i tot quan l’aigua ja ha recuperat la normalitat, una circumstància que genera problemes de salut pública i perjudicis turístics als municipis costaners.
Segons el diputat Benjamí Mompó, la iniciativa pretén aplicar ja este estiu tecnologies que permeten analitzar l’aigua en aproximadament tres hores, amb l’objectiu de millorar la resposta administrativa i reduir els riscos per als banyistes.
La portaveu de Medi Ambient, Rosario Navalón, ha remarcat que es tracta d’un problema de salut pública, ja que els banyistes poden estar exposats mentre s’esperen els resultats de les analítiques tradicionals, i ha reclamat una implicació directa de la Generalitat en la solució tècnica.
La proposta també recull la visió dels municipis afectats, com el cas del Mareny de Barraquetes, on l’alcalde Jordi Sanjaime ha defensat la necessitat d’aplicar esta tecnologia en totes les platges de la Comunitat Valenciana per a optimitzar les anàlisis i evitar tancaments innecessaris.
Amb esta PNL, el PSPV planteja modernitzar el sistema de control ambiental del litoral amb l’objectiu de garantir més seguretat, rapidesa i protecció per a la ciutadania i el sector turístic.