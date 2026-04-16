Els municipis del litoral sud reclamen millores urgents a Costes abans de l’estiu

El Perelló, Sueca i Mareny de Barraquetes traslladen les necessitats del litoral
L’aportació d’arena i la regeneració dunar marcaran la preparació de la temporada estival
Els municipis del Perelló, Sueca i Mareny de Barraquetes han mantingut una reunió el passat 15 d’abril amb la Demarcació de Costes a València per abordar les principals necessitats del litoral davant l’arribada de l’estiu. A la trobada participaren els alcaldes José Codoñer, Julián Sáez i Jordi Sanjaime, junt amb el responsable de Costes, Javier Estevan.
Durant la reunió es tractaren qüestions clau com la aplicació del nou cànon d’ocupació del domini públic marítim-terrestre, vigent des d’enguany, així com la importància d’actuar de manera coordinada entre administracions per millorar l’estat de les platges.
Un dels anuncis més destacats és la aportació d’arena entre El Perelló i Motilla, prevista entre els dies 20 i 25 de maig, amb una duració aproximada de dues setmanes. Posteriorment, es durà a terme la regeneració del sistema dunar, considerada essencial per a la protecció i estabilitat del litoral.
Des dels municipis s’ha remarcat que estes setmanes són decisives per garantir unes platges en òptimes condicions, i s’ha insistit en la necessitat de continuar treballant de forma conjunta per afrontar els reptes estructurals de la costa i oferir un entorn segur i atractiu durant la temporada estival.