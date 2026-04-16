La Policia de la Generalitat realitza més de 700 inspeccions i controla quasi 5.000 tones de productes hortofructícoles

La Policia de la Generalitat ha realitzat un total de 704 inspeccions en el marc de l’operació ‘Taronja’, amb les quals ha controlat la traçabilitat de quasi 5.000 tones de productes hortofructícoles en la Comunitat Valenciana.
El dispositiu, desenvolupat entre octubre i març, té com a objectiu evitar el robatori i la comercialització fraudulenta de productes agrícoles, especialment en el sector citrícola.
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que estes actuacions suposen una “barrera efectiva contra el robatori en el camp” i ha subratllat el compromís del Consell amb la protecció dels agricultors.
Per províncies, Castelló supera les 2.000 tones, seguida de València amb prop de 2.000 i Alacant amb quasi 1.000.
A més, s’han identificat més de 4.000 persones i s’han controlat més de 1.400 vehicles en un total de 14 comarques.
L’operació reforça la vigilància en el camp valencià i garantix la traçabilitat dels productes per a protegir el sector agrari.