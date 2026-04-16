Les temperatures superaran els 30 graus al litoral de València a partir de diumenge

El temps estable deixarà un ambient propi de principis de juny
S’espera un augment progressiu de les temperatures amb possibles ruixats a l’interior
La Comunitat Valenciana continuarà amb temps estable durant els pròxims dies, amb cels poc nuvolosos o clars i vents suaus, segons les previsions meteorològiques. No obstant això, a partir del cap de setmana es produirà un augment notable de les temperatures.
A partir de diumenge, les màximes podrien superar els 30 graus en zones del prelitoral de València, amb una temperatura mitjana més pròpia de principis de juny que del mes d’abril.
Durant dijous i divendres es mantindrà la tendència de bon oratge, amb algun interval de núvols alts i un lleuger ascens tèrmic. A la costa, les temperatures seran més suaus, però també experimentaran una pujada progressiva.
Tot i l’estabilitat general, no es descarta l’aparició de ruixats puntuals a l’interior, especialment a la província de Castelló, a causa de la formació de núvols d’evolució durant la vesprada.
Este episodi de calor anticipada deixarà un ambient més propi de l’estiu, amb condicions favorables per a gaudir de l’aire lliure, però també amb la necessitat de prendre precaucions davant les altes temperatures.