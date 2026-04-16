Més d’1,2 milions de persones actualitzen la nova versió de l’app GVA+Salut

La Conselleria reorganitza els accessos i incorpora el sistema de PIN
L’aplicació reforça la seguretat i millora l’accés als serveis sanitaris digitals
Més de 1,2 milions d’usuaris han actualitzat la nova versió de l’APP GVA+Salut, una xifra que representa aproximadament el 71,5 % dels usuaris actius, segons la Conselleria de Sanitat.
La nova versió de l’aplicació introdueix una reorganització dels accessos i recupera l’ús del codi PIN, amb l’objectiu de facilitar l’ús als diferents perfils de ciutadania, especialment persones majors o amb menys familiaritat amb eines digitals.
L’app combina ara diferents sistemes d’accés, com el PIN, la empremta digital o el reconeixement facial, reforçant així l’equilibri entre accessibilitat i seguretat. Les opcions biomètriques es recomanen per a un accés més complet a les funcionalitats avançades.
Entre els serveis disponibles amb el PIN es troben la gestió de cites mèdiques, consulta de tractaments, targeta sanitària digital i justificants d’Atenció Primària, mentre que per a dades clíniques més sensibles cal certificat digital o clau permanent.
A més, la Conselleria ha publicat una guia d’ús i un manual d’instruccions per facilitar la instal·lació i configuració de l’app, així com per ajudar a gestionar funcions com la vinculació de familiars o l’accés als diferents serveis.
Amb esta actualització, Sanitat continua avançant cap a una atenció digital més segura, accessible i personalitzada, amb la previsió d’incorporar noves funcionalitats en els pròxims mesos.