Polinyà de Xúquer acull este cap de setmana el IX Concurs Internacional de Cant Martín i Soler

Polinyà de Xúquer es prepara per a convertir-se en epicentre de la lírica internacional amb la celebració del IX Concurs Internacional de Cant Martín i Soler, que tindrà lloc del 17 al 19 d’abril.
El certamen reunirà joves cantants d’arreu del món en el Centre Cultural Ausiàs March, on competiran davant d’un jurat format per destacats professionals del sector musical.
Els participants interpretaran un repertori exigent que inclou cançó de concert, òpera i sarsuela en diferents idiomes, amb l’objectiu de demostrar la seua qualitat tècnica i expressiva.
El concurs, inspirat en el compositor valencià Vicente Martín i Soler, s’ha consolidat com una plataforma per a la projecció de nous talents i un punt de trobada amb programadors i agents culturals.
A més del reconeixement artístic, el certamen oferix més de 7.500 euros en premis i oportunitats professionals per als guanyadors.
Polinyà reforça així la seua aposta per la cultura i es consolida com a referent internacional del cant líric.