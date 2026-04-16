Torrent reforça el seu lideratge en formació i ocupació amb la V Fira de la FP

Torrent ha celebrat la quinta edició de la Fira de la Formació Professional i Formació per a l’Ocupació, consolidant-se com a referent comarcal en formació i inserció laboral.
La Plaça Major ha acollit esta cita, que ha reunit prop de 40 entitats, centres educatius i organismes, amb una oferta de més de 18 famílies professionals adaptades al mercat de treball.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, acompanyada de la regidora d’Ocupació, Sandra Fas, ha visitat els estands i ha destacat la importància de la iniciativa per a orientar els jóvens en el seu futur professional.
La fira ha comptat amb centres educatius, entitats formatives i organismes públics com Espai Labora, Escola Oficial d’Idiomes i el Centre de Formació de Persones Adultes, així com fundacions i cossos de seguretat i emergències.
Un dels punts més destacats ha sigut el caràcter pràctic, amb demostracions i tallers de domòtica, audiovisuals, automoció, perruqueria i primers auxilis.
Des de l’àrea d’Ocupació s’ha posat en valor la Formació Professional com a via clau d’accés al mercat laboral.
La fira es consolida com un espai per a acostar la formació i el món laboral als jóvens i impulsar el talent local.