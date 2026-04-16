RIBERA
TELEVISIÓ

Turisme impulsa el Gran Fondo València com a referent del turisme esportiu

La Generalitat impulsa el Gran Fondo València com un dels esdeveniments clau per a reforçar el turisme esportiu en la Comunitat Valenciana.

La prova, que se celebrarà el 2 de maig a la Marina de València, reunirà més de 2.300 ciclistes de 24 països i 36 províncies espanyoles.

El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, ha destacat que estos esdeveniments ajuden a dinamitzar el turisme durant tot l’any i generen impacte econòmic directe.

També ha subratllat el seu caràcter internacional i la capacitat de posicionar la Comunitat Valenciana com a destinació esportiva de referència.

Segons dades oficials, el turisme esportiu va atraure més de 250.000 visitants en 2025 i va generar prop de 800.000 pernoctacions.

El Gran Fondo València reforça la projecció internacional de la Comunitat com a destinació de turisme esportiu i saludable.

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats