Agricultura reclama a la UE més reciprocitat i controls per a reforçar el sector agrari

Exigència d’igualtat de condicions i mesures eficaces en frontera
Crítiques a la falta d’eines fitosanitàries per al camp valencià
El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha reclamat a la Unió Europea una major reciprocitat comercial, més eines fitosanitàries i controls efectius en frontera per a millorar la competitivitat del sector agrari de la Comunitat Valenciana.
Tejedo ha insistit en la necessitat d’aplicar les clàusules espill, de manera que els productes importats complisquen els mateixos requisits mediambientals, sanitaris, laborals i de benestar animal que els exigits als productors europeus. Segons ha afirmat, “no és proteccionisme, és justícia i sentit comú”.
A més, ha destacat la importància de disposar de mecanismes de salvaguarda àgils i eficaços davant situacions com l’entrada massiva de productes o la caiguda de preus que afecten sectors sensibles del territori valencià. També ha reclamat reforçar els controls en frontera amb criteris homogenis per a garantir la traçabilitat, la seguretat fitosanitària i una competència justa.
Durant la seua intervenció en la jornada sobre agricultura i competitivitat, el responsable autonòmic ha criticat que el Govern central encara no haja autoritzat ferramentes clau per al control de plagues, i ha recordat el compromís del Ministeri d’Agricultura de convocar una reunió tècnica que encara no s’ha celebrat.
En este sentit, ha remarcat que els agricultors valencians “no poden competir amb menys eines que els seus competidors directes”, i ha demanat que les decisions es prenguen amb criteris tècnics, rapidesa i eficàcia.
Finalment, Tejedo ha reiterat el compromís del Consell amb la defensa del sector primari, apostant per una política europea que combine la obertura comercial amb la protecció dels productors i la innovació, com a garantia de futur per a l’agricultura.