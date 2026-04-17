Alzira acollirà el 19 d’abril de 2026 la 41a Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera

Després de l’èxit de la passada edició a Fortaleny, la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera celebrarà la seua 41a edició el pròxim 19 d’abril de 2026 a Alzira.
La jornada tornarà a reunir milers de persones en una gran festa per la llengua, amb cercaviles, tallers, actuacions i activitats per a totes les edats.
Centres educatius, entitats i famílies participaran en un esdeveniment que combina convivència, cultura i reivindicació en defensa del valencià.
Amb el precedent d’una convocatòria multitudinària, Alzira es prepara per a convertir-se en el punt de trobada de la comunitat educativa de la Ribera en una cita que manté viu l’esperit de les Trobades: celebrar el valencià amb orgull i en comunitat.
A més, s’espera una àmplia participació d’entitats socials, culturals i mediambientals, així com la implicació del teixit associatiu local, que contribuirà a omplir la ciutat d’activitats i contingut educatiu.
La Trobada continuarà sent també una oportunitat per a posar en valor el paper dels municipis com a espais clau en la promoció de la llengua i la cohesió social.