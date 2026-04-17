AVA-ASAJA reclama a la UE més flexibilitat fitosanitària i el suport a noves tecnologies agràries

Defensa de les matèries actives, el coure i la reducció de la burocràcia
Propostes per impulsar drons, agricultura de precisió i més controls en origen
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha demanat a la Unió Europea, durant una visita a Brussel·les, que mostre “més valentia i menys ambigüitat” en el reglament Òmnibus, amb l’objectiu de millorar la lluita contra plagues i garantir la disponibilitat de productes fitosanitaris per al sector agrari.
L’organització reclama facilitar l’ús de matèries actives convencionals, evitar prohibicions com la dels compostos de coure en agricultura ecològica i reduir les traves burocràtiques per a l’autorització de productes fitosanitaris, especialment en un context de dependència actual del sector.
AVA-ASAJA també critica que les mesures comunitàries se centren principalment en el biocontrol, mentre que els agricultors continuen necessitant solucions convencionals per a fer front a les plagues i malalties. A més, proposa ampliar sistemes com el reconeixement mutu automàtic entre estats membres, per a evitar desigualtats dins de la UE i competència deslleial amb tercers països.
En l’àmbit tecnològic, l’associació demana flexibilitzar l’ús de drons i agricultura de precisió, incloent altres innovacions com la endoteràpia o les llavors tractades, amb l’objectiu de reduir l’ús d’insums i minimitzar l’impacte ambiental.
També proposa la creació d’un sistema més àgil per a la renovació de substàncies actives i reclama clarificar la normativa sobre el límit de residus en aliments importats, per evitar situacions de competència deslleial amb productes de països tercers.
Finalment, AVA-ASAJA valora positivament que la Comissió Europea estudie millorar les inspeccions fitosanitàries en origen, encara que adverteix que això no ha d’implicar una relaxació dels controls en frontera comunitària.