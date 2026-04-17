Carlet reforça la importància de l’educació viària entre els més menuts amb jornades a La Devesa School

L’Ajuntament de Carlet impulsa l’educació viària entre els més menuts amb noves jornades formatives al centre educatiu La Devesa School.
L’alumnat d’infantil i primària participa esta setmana en activitats dirigides per la Policia Local, amb l’objectiu de fomentar una mobilitat segura des d’edats primerenques.
Durant les sessions, els xiquets i xiquetes aprenen normes bàsiques de circulació, el respecte a la senyalització i la convivència entre vianants, bicicletes, patinets i vehicles.
A més, els escolars posen en pràctica estos coneixements en un circuit senyalitzat, reforçant així l’aprenentatge de manera pràctica i dinàmica.
Esta iniciativa s’emmarca en el programa anual d’Educació Viària del consistori, que aposta per la formació com a ferramenta clau per a previndre accidents i fomentar hàbits responsables.
L’educació viària des de la infància, clau per a garantir una mobilitat més segura en el futur.