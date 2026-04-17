El club Cobarde’s Team lliura la recaptació solidària de la Cursa Nadalenca a ‘El Ángel de Javi’

Una iniciativa esportiva amb finalitat solidària per a ajudar una família de Sueca
La Cursa Nadalenca recapta fons per a un xiquet amb una malaltia rara
El club Cobarde’s Team, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, ha fet el lliurament simbòlic de la recaptació de la Cursa Nadalenca a l’associació ‘El Ángel de Javi’, en un acte celebrat a la Sala de Presentacions de l’Ajuntament.
En esta edició, s’han recaptat 565 euros, destinats a ajudar Javi, un xiquet de família suecana que pateix NEDAMSS, una malaltia rara que afecta greument el desenvolupament neurològic i per a la qual es busca finançament per a tractament.
El representant del club, Carlos Miragall, ha destacat que la iniciativa respon al compromís de col·laborar amb causes locals, subratllant que la recaptació prové dels donatius desinteressats dels participants en la cursa.
L’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez, ha posat en valor el caràcter solidari de la prova, destacant la implicació de la ciutadania i agraint la tasca del club organitzador, al qual ha qualificat com un exemple de compromís social i esportiu.
La Cursa Nadalenca es consolida així com un esdeveniment que combina esport, oci i solidaritat, amb l’objectiu de continuar donant suport a col·lectius i causes del municipi.