El cronista de Carlet, Salvador Tapia, ingressa en l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials

El cronista oficial de Carlet, Salvador Tapia, ha pres possessió com a nou membre de l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials.
L’acte s’ha celebrat al Saló del Consolat del Mar de la Llotja de València, on s’ha reconegut la seua trajectòria en la investigació, conservació i difusió de la història local.
Esta institució té com a objectiu coordinar i reforçar la labor dels cronistes oficials, així com preservar la memòria històrica i el patrimoni cultural dels municipis valencians.
El regidor de Carlet, Adrián Puchades, ha acompanyat el cronista en este acte institucional.