Agricultura injecta 1,7 milions d’euros per a potenciar el sector apícola valencià en 2026

Les ajudes busquen millorar la producció, la comercialització i la lluita contra plagues com la varroosi
El pla promou la sostenibilitat i la digitalització de les explotacions en el marc de la PAC
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat oficialment les ajudes sectorials apícoles per a l’exercici 2026, amb una inversió total d’1.758.618 euros. Estes subvencions, emmarcades en el Pla Estratègic Nacional de la PAC 2023-2027, estan dirigides tant a titulars d’explotacions individuals com a agrupacions apícoles de la Comunitat Valenciana que busquen augmentar el valor afegit dels seus productes.
L’objectiu principal de la convocatòria és millorar la competitivitat i la sanitat dels ruscos. Entre les actuacions subvencionables destaquen els tractaments contra la varroosi, la millora dels camins d’accés als assentaments i l’adquisició de maquinària per a facilitar la transhumància. Així mateix, es donarà suport a la repoblació de ruscos mitjançant la cria o compra de reines i eixams, a més de fomentar la innovació i el relleu generacional a través de l’assessorament tècnic i la formació.
El finançament d’estes ajudes prové en un 50% de fons europeus, un 25% de l’Estat i el 25% restant de la Generalitat. Els apicultors interessats disposen d’un termini de 20 dies hàbils per a presentar les seues sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV, reafirmant així el suport institucional a un sector clau per a la biodiversitat i l’economia rural valenciana.