AVA-ASAJA reclama revisar els tractats comercials per la pèrdua de quota dels cítrics europeus

Denuncia una caiguda del 19 % en mandarines en la última dècada
Augment de les importacions de cítrics de països tercers com Sud-àfrica i Egipte
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha demanat a les institucions europees una revisió dels tractats comercials de la UE, especialment els signats amb Sud-àfrica, Egipte, Turquia, Marroc i el futur acord amb Mercosur, després de denunciar una forta pèrdua de quota del cítric europeu en el mercat comunitari.
Segons un informe elaborat amb dades del Ministeri d’Agricultura, la producció de cítrics dins de la UE ha passat del 71,1 % al 62,5 % en deu anys, mentre que les importacions de països tercers han augmentat fins al 37,5 % del mercat europeu. En el cas de les mandarines, la caiguda és encara més acusada, amb una reducció de la quota europea fins al 61,6 %, és a dir, una pèrdua pròxima al 19 %.
L’organització alerta que este procés de substitució es deu a uns acords comercials que permeten l’entrada de grans volums de fruita de llarga distància, amb Sud-àfrica i Egipte com a principals proveïdors. Només en 2025, les importacions de cítrics van superar les 1,9 milions de tones, amb un valor superior als 2.000 milions d’euros.
AVA-ASAJA denuncia que esta situació està provocant un impacte directe en els preus i en la producció valenciana, especialment en varietats com la Navelina o les mandarines primerenques, que perden competitivitat davant les importacions.
El president de l’organització, Cristóbal Aguado, critica que la política comercial europea afavorix una substitució de la producció local per importacions i reclama que es garantisca la reciprocitat en les normes de producció, amb els mateixos requisits sanitaris, ambientals i laborals per a tots els productes.
Entre les demandes principals, AVA-ASAJA sol·licita clàusules de salvaguarda automàtiques, inspeccions en origen i el reforç del control fitosanitari, així com la possibilitat de tancar fronteres a països que no complisquen els estàndards europeus.
L’organització també alerta del possible impacte de l’acord amb Mercosur, que podria agreujar la situació del sector citrícola europeu si no s’introdueixen mesures de protecció adequades.