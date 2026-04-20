El regadiu valencià denuncia la falta d’aplicació real de la doble potència elèctrica

Una enquesta amb 54 comunitats de regants evidencia la ineficàcia del sistema
El sector alerta de sobrecostos i inseguretat jurídica per la falta d’adaptació energètica
Una enquesta de La Unió Llauradora i Ramadera revela que el sector del regadiu de la Comunitat Valenciana continua sense disposar d’un sistema clar, estable i operatiu que permeta contractar dues potències elèctriques segons la temporada, malgrat que aquesta opció està contemplada en la normativa vigent.
L’estudi, realitzat dins del projecte ParticipAGRO amb el suport de la Generalitat Valenciana i amb la participació de 54 comunitats de regants i explotacions agràries, posa de manifest que aquesta possibilitat no s’està aplicant de manera efectiva, impedint adaptar el consum a les necessitats estacionals i generant sobrecostos i una gestió energètica ineficient.
Només un 33% dels enquestats afirma disposar d’algun sistema per variar la potència, encara que en molts casos es tracta de solucions puntuals o poc pràctiques. Per contra, el 67% no té accés a aquesta modalitat, i el 100% coincidix que no existeix un sistema clar i accessible.
L’enquesta també reflectix dificultats amb les comercialitzadores: el 50% dels participants assegura no haver rebut cap solució, mentre altres han obtingut respostes ambigües o no regulades. Aquesta situació evidencia la distància entre el que estableix el Reial decret 88/2026 i la seua aplicació real.
Els regants denuncien que l’actual sistema obliga a mantindre potències elevades durant tot l’any, fins i tot sense consum, incrementant innecessàriament els costos. A més, la complexitat dels contractes i la incertesa climàtica dificulten la planificació.
Davant aquest escenari, l’organització reclama una tarifa elèctrica específica per al regadiu que permeta ajustar la potència a la demanda real i evitar penalitzacions, amb l’objectiu d’aconseguir un model més eficient, sostenible i adaptat a la realitat del camp valencià.