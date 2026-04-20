L’obra “Monument a la Taronja” de Juan Vilches presidix la nova rotonda oest de Copal a Algemesí

L’Ajuntament invertix 200.000 euros en la millora de l’àrea industrial amb fons de l’IVACE
L’actuació inclou noves càmeres d’intel·ligència artificial, il·luminació LED i el reasfaltat de la zona
Dins del marc de la tercera edició de la Setmana de la Taronja, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha visitat la finalització de les obres de la rotonda oest de la cooperativa Copal. El projecte ha consistit en una transformació integral de l’espai, on destaca la instal·lació de l’escultura “Monument a la Taronja”, obra de l’artista local Juan Vilches. Amb un pressupost de 200.000 euros, finançats per la Generalitat Valenciana a través de l’IVACE, s’ha aconseguit dignificar un dels accessos principals al municipi i reforçar la identitat agrícola de la ciutat.
A més de l’apartat estètic, la intervenció ha prioritzat la seguretat i la tecnologia. S’han instal·lat càmeres de seguretat amb reconeixement de matrícula mitjançant intel·ligència artificial, noves lluminàries LED i s’ha realitzat el reasfaltat complet del perímetre per a millorar la circulació. Com a part d’una reorganització sostenible de l’espai, les espècies vegetals existents s’han trasplantat a l’àrea industrial Pepe Miquel, mentre que les pedres s’han reutilitzat al cementeri municipal.
Esta actuació forma part d’un pla més ampli per a millorar tots els accessos a la ciutat. En este sentit, el consistori ha anunciat que pròximament s’actuarà en la rotonda de l’ermita de Sant Onofre, on s’instal·larà un monument en record a la solidaritat per la riuada amb una partida de 50.000 euros. Estes millores se sumen a les ja realitzades recentment en les entrades pel poliesportiu i els Maristes, consolidant una aposta per la seguretat viària i la imatge urbana d’Algemesí.