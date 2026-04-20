Pérez Llorca reforça el suport al camp amb més ajudes, menys impostos i menys burocràcia

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha remarcat el suport del Consell al sector agrari amb més ajudes econòmiques, rebaixes fiscals i mesures de simplificació administrativa.
Durant la inauguració de la I Mostra Olis d’Alacant, el cap del Consell ha destacat que l’agricultura “mai havia comptat amb tantes ajudes”, amb iniciatives com els 29 milions d’euros destinats a joves agricultors o la pròxima convocatòria de 50 milions per a modernitzar explotacions.
A més, ha posat en valor altres mesures com les ajudes per a pal·liar els efectes de la sequera, la reducció de la pressió fiscal amb la baixada de l’Impost de Transmissions Patrimonials i la simplificació administrativa per reduir tràmits i burocràcia.
En este context, també ha destacat la qualitat dels productes agroalimentaris valencians, especialment l’oli d’oliva, i ha defensat la creació de marques de qualitat que permeten diferenciar-los i reforçar la seua competitivitat en el mercat.
La Mostra Olis d’Alacant reunix 22 almàsseres i posa en valor un sector que compta amb més de 29.000 hectàrees de cultiu d’olivar a la província, amb una gran varietat d’olis i una destacada presència de producció ecològica.
