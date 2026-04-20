Rescat a la Murta d’Alzira després d’una excursió nocturna

El GERA del Consorci de Bombers de València auxilia una mare i les seues dos filles
Les excursionistes havien perdut el camí durant la ruta
Els rescatadors del GERA del Consorci de Bombers de València van auxiliar anit a tres persones extraviades, una mare i les seues dos filles, mentre realitzaven una ruta a la Murta, a Alzira.
L’avís es va rebre a les 21:21 hores, moment en què es va activar el dispositiu de rescat. Després de la cerca, els efectius van aconseguir localitzar-les i comprovar que es trobaven en bon estat, encara que desorientades.
Els bombers els van facilitar roba d’abrigament i il·luminació, i posteriorment les van acompanyar de manera segura fins al seu vehicle, situat al pàrquing de la Murta.
El servei va concloure prop de la mitjanit, sense que fora necessària assistència sanitària, gràcies a la ràpida actuació dels equips d’emergència.