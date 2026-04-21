Cullera llança una nova campanya per a duplicar les compres en el municipi

Impuls al comerç local amb targetes-bons de consum per a la ciutadania
1.000 targetes de 100 € per a reforçar el teixit comercial de proximitat
L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa una nova edició de la campanya de dinamització comercial «A Cullera compres el doble», una iniciativa destinada a fomentar el consum en els establiments del municipi i a reforçar el comerç local de proximitat.
La campanya preveu l’emissió de 1.000 targetes-bons de 100 euros cadascuna, que es podran utilitzar en els comerços adherits. El sistema funciona de manera que la ciutadania aporta 50 euros, i l’Ajuntament els duplica amb altres 50 euros, generant així un crèdit total per a gastar en negocis locals.
Segons la regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, esta iniciativa suposa una injecció directa de 100.000 euros al comerç local, alhora que ajuda a incentivar les compres i afavorir l’estalvi de les famílies. També ha destacat que el programa busca reforçar el vincle entre la ciutadania i el comerç del municipi, considerat un pilar fonamental de Cullera.
El període per a sol·licitar tant les targetes-bons com la participació dels establiments s’estén fins al 5 de maig. Les inscripcions es poden realitzar de manera presencial o telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Cada persona podrà adquirir una única targeta-bo, utilitzable en un o diversos comerços adherits fins a esgotar el saldo disponible, fomentant així un consum diversificat dins del municipi.