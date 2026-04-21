Gran èxit del Club de Tir Olímpic Alzira en la Copa President IPSC celebrada a Granada

El Club de Tir Olímpic Alzira ha firmat una destacada actuació en la primera fase de la Copa President IPSC, celebrada a Las Gabias, amb més de 300 tiradors de tot el país.
La competició, organitzada per la Real Federación Española de Tiro Olímpico, va incloure 14 exercicis exigents que van posar a prova la destresa tècnica i la resistència dels participants.
El club alzireny va aconseguir un total de quatre medalles en diferents categories. Destaca el bronze en la classificació general d’Alberto Castrillo Sacristán en la divisió Producció Optics, en el seu debut després d’una intervenció quirúrgica.
També van pujar al podi Gabriel Pitarch García, amb medalla de plata en Producció Optics Sènior, i Natalia Bokuchava, amb bronze en Optics Lady.
A nivell col·lectiu, l’equip d’Optics va aconseguir una tercera posició, mentre que l’equip de Producció Optics va ser quart, a les portes del podi.
El club alzireny inicia la temporada nacional amb molt bones sensacions i resultats destacats.