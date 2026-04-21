La Generalitat rep 312 sol·licituds d’entitats locals per a projectes d’innovació, un 31 % més que en 2025

Augment destacat en projectes d’I+D+i municipalsImpuls a la innovació en tots els territori
Més finançament per a municipis xicotets
La Generalitat ha rebut un total de 312 projectes d’innovació d’entitats locals, una xifra que suposa un increment del 31 % respecte a 2025 i que confirma el creixent interés dels ajuntaments per la I+D+i.
La consellera d’Indústria, Marián Cano, ha destacat que la convocatòria ha superat tots els registres previs de demanda, considerant-ho un aval a les polítiques d’innovació del Consell. De fet, més de la meitat dels municipis de la Comunitat Valenciana han presentat alguna proposta en esta edició.
L’augment s’ha produït en les dos línies del programa, especialment en la destinada a projectes pilot d’I+D+i, que ha crescut un 55 %, amb 106 iniciatives. Per la seua part, la línia de projectes d’alt impacte municipal continua concentrant la major demanda, amb 206 sol·licituds.
El programa busca acostar la innovació a les administracions locals, amb un sistema de finançament adaptat a la població. Així, els municipis menuts poden rebre entre el 75 % i el 95 % de finançament, mentre que les grans ciutats tenen un límit del 50 %.
En total, s’han destinat quatre milions d’euros al programa Territoris Innovadors, amb 2,7 milions per a projectes d’alt impacte i 1,3 milions per a projectes pilot. A més, la Conselleria estudia augmentar el pressupost en futures edicions per a donar resposta a la demanda creixent.
Finalment, encara que les dades són provisionals, ja reflectixen un canvi de paradigma en l’administració local, amb una aposta clara per la innovació, la tecnologia i la millora dels serveis públics.