Mou-te per Elles torna a Albalat de la Ribera per a impulsar la investigació contra el càncer de mama

Albalat de la Ribera va viure el passat 18 d’abril una nova mostra de solidaritat amb la celebració de la huitena edició de la carrera Mou-te per Elles, una cita esportiva i solidària que continua creixent any rere any.

Més de 755 persones es van sumar a esta iniciativa, participant tant en la cursa com en la marxa, amb un objectiu comú: recaptar fons per a la investigació contra el càncer de mama.

Des de la seua posada en marxa en 2018, Mou-te per Elles ha aconseguit recaptar més de 105.000 euros destinats a entitats com INCLIVA o la Fundació IVO. En esta edició, tota la recaptació s’ha destinat íntegrament a la investigació.

A més, la prova ha continuat ampliant la seua participació i impacte amb noves iniciatives solidàries.

La jornada va oferir diferents modalitats per a facilitar la participació, amb una cursa de 6 quilòmetres, una marxa de 4K i el dorsal 0 per a qui volia col·laborar sense participar activament.

A més, un dels elements més característics de la cita són els seus trofeus artesanals.

La iniciativa també va comptar amb el suport de diferents col·laboradors i entitats implicades en l’organització.

En l’àmbit esportiu, la competició va deixar també moments destacats entre els participants.

I darrere de cada dorsal, també hi ha esforç i constància.

Amb tot, Mou-te per Elles consolida a Albalat de la Ribera com un referent en l’esport solidari, demostrant que la implicació ciutadana és clau en la lluita contra el càncer de mama.

