Tyrius de l’Alcúdia, una de les associacions més actives del municipi, celebra 50 anys

L’Associació Ames de Casa Tyrius de l’Alcúdia ha celebrat el seu 50 aniversari, consolidada com una de les entitats més actives i participatives del municipi.
Amb motiu d’esta efemèride, l’associació va organitzar un berenar commemoratiu que va reunir les seues integrants en una vesprada de convivència, on es van compartir experiències i reforçar els vincles entre les participants.
Al llarg de cinc dècades, Tyrius ha destacat pel seu dinamisme i implicació en la vida social de l’Alcúdia, promovent activitats, trobades i iniciatives de participació ciutadana i cohesió social.
L’acte va servir també per posar en valor el paper clau de l’associació en el teixit social del municipi, sent un punt de referència per a moltes veïnes.
50 anys d’activitat i participació que consoliden Tyrius com a referent social a l’Alcúdia.